Азербайджан увеличил закупку автомобилей и их запчастей

В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал транспортных средств и их запчастей на сумму 1,426 миллиона долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, это на 324,7 миллиона долларов, или на 29,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Импорт транспортных средств и их запасных частей за отчетный период составил 14,72 процента от общего импорта Азербайджана.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года в Азербайджан были импортированы 47,841 тысячи автомобилей, что на 19,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.