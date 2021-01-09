https://news.day.az/economy/1305561.html В 2020 году ЕБРР выделил Азербайджану 17 млн. евро
В 2020 году ЕБРР выделил Азербайджану 17 млн. евро
В 2020 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Азербайджану в рамках 6 проектов 17 млн. евро.
Как передает Day.Az, по сравнению с 2019 годом объем выделенных средств не изменился, но число проектов увеличилось с 5 до 6.
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