В 2020 году ЕБРР выделил Азербайджану 17 млн. евро

В 2020 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Азербайджану в рамках 6 проектов 17 млн. евро.

Как передает Day.Az, по сравнению с 2019 годом объем выделенных средств не изменился, но число проектов увеличилось с 5 до 6.