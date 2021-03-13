Нынешняя динамика цен на нефть благоприятна для экономики Азербайджана

Цены на нефть продолжают расти по нескольким причинам. Во-первых, стремительное распространение по всему миру вакцин от COVID-19 позволяет делать обнадеживающие прогнозы. А именно, вакцины могут положить конец пандемии к лету. Это вселило оптимизм в умы нефтяных трейдеров, которые ожидают экономического роста и, следовательно, роста спроса. Вторая причина роста цен на нефть заключается в том, что некоторый рост экономики наблюдается в Китае. Постепенно начинает расти экономика США и других стран мира, что положительно влияет на мировую экономику. Вышеперечисленное создает спрос на нефть и поэтому мы сегодня наблюдаем более высокие цены на "черное золото".

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Кроме того, продолжил он, цены на нефть растут, потому что недавно (4 марта - ред.) организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решила сохранить добычу нефти на нынешнем уровне.

"Другими словами, в организации решили не увеличивать добычу нефти, что выгодно Азербайджану, России, Ирану, Ираку и другим членам ОПЕК+. Кроме этого, Саудовская Аравия добровольно продлит сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на апрель", - сообщил бывший посол США в Азербайджане.

Что касается мирового спроса на нефть в 2021 году, наш собеседник убежден, что спрос будет выше, чем в прошлом году.

"До пандемии коронавируса спрос на нефть составлял 100 млн баррелей в сутки. Из-за COVID-19 данный показатель снизился на 20%. Сегодня спрос вновь стал возвращаться к этой отметке. Но насколько быстро спрос на нефть вернется к доковидным показателям, зависит от того, когда закончится пандемия и вернется нормальная экономическая активность во всем мире", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов