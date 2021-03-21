Политика Байдена и цены на нефть: Азербайджан в выигрыше

Цены на нефть растут, прежде всего, с надеждами на быстрый выход из кризиса. Оптимизм прибавляется с ростом доли привившихся в развитых странах, что говорит о том, что к концу весны с коронавирусом может быть покончено.

Об этом Day.Az сказал доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат экономических наук Николай Кульбака.

"Насколько долгим будет это повышение, говорить рано. Скорее всего, высоко цены не поднимутся, ведь ограничителем для них выступает рынок сланцевой нефти, который не даст им расти высоко. Кроме того, третья волна коронавируса, которую многие специалисты ожидают весной, может поубавить оптимизма игрокам на рынке", - полагает доцент РАНХиГС.

По его словам, Азербайджану едва ли стоит надеяться на высокие цены на нефть и ориентироваться на коридор 60-70$ за баррель. Скорее всего, около этих цифр и будет дальнейшее колебание цен, не исключая, впрочем, коротких всплесков или падений, отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, каков будет мировой спрос на нефть в 2021 году, наш собеседник заявил, что спрос зависит от многих неизвестных, от того, как быстро закончится пандемия, от того, насколько быстро пойдет восстановление рынков, а также, от поведения крупных игроков на рынке, таких как США и Саудовская Аравия.

"Некоторый оптимизм рынку будет внушать политика Байдена, направленная на серьезное стимулирование внутреннего американского рынка. Если она будет реализована в полном объеме, то и спрос на нефть может вырасти. Думаю, мы это увидим уже в течение марта", - подытожил Николай Кульбака.

Абдул Керимханов