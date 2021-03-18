https://news.day.az/politics/1326712.html США намерены рассмотреть новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном - Джо Байден
США намерены рассмотреть новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном - Джо Байден
Мы поддерживаем Ваши усилия, направленные на диверсификацию экономики и развитие энергетических возможностей в Каспийском море.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент США Джо Байден в своем поздравительном письме Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества", - сказал он.
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