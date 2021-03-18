США намерены рассмотреть новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном

Мы поддерживаем Ваши усилия, направленные на диверсификацию экономики и развитие энергетических возможностей в Каспийском море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент США Джо Байден в своем поздравительном письме Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества", - сказал он.