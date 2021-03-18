Джо Байден направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в послании Байдена говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Желаю Вам и азербайджанскому народу радостного и благополучного праздника Новруз. Это время обновления является возможностью еще раз подчеркнуть наше сотрудничество и приверженность миру.

Моя администрация будет работать вместе с Азербайджаном в решении общих беспокойств, связанных с безопасностью, и вопросов регионального мира. Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы остаемся приверженными оказанию сторонам содействия для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поощрению примирения между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего. Мы также поддерживаем Ваши усилия, направленные на диверсификацию экономики и развитие энергетических возможностей в Каспийском море. Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества.

Передаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания по случаю наступления нового года и новой весны".