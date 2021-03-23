Освобожденные территории имеют серьезный потенциал в отрасли виноделия

На освобожденных территориях Азербайджана имеется серьезный потенциал для развития виноградарства и виноделия.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчин Мадатов.

По его словам, закладка виноградника, строительство и пуск винного предприятия требуют больших инвестиций.

"Восстановительные работы, которые начались на освобожденных территориях Азербайджана, дают нам надежду, что в этом регионе будут возведены новые виноградники и винные заводы, так как он всегда славился своими винами и коньяками",- отметил Мадатов.

Он напомнил, что в 2020 году азербайджанские виноделы сократили объем производства продукции на более чем на 50 процентов.

"С начала прошлого года наблюдался спад как на внутреннем рынке, так и в направлении экспорта винной продукции. Азербайджан резко сократил производство и продажи алкогольной и винной продукции. Объём производства вин за 2020 год составил чуть больше 300 тысяч декалитров, а экспорт снизился на 44,8 процента. Объем экспорта в прошлом году в денежном эквиваленте составил всего лишь 4,03 миллиона долларов. В производстве и экспорте коньячных спиртов и материалов спад достиг 60 процентов",- сказал Мадатов.

Отметим, что основными экспортерами азербайджанской винной продукции являются: Шекинский, Джалилабадский, Гянджинский, Гёйгёльский винные заводы, а также ряд других частных компаний, занимающихся производством алкогольной продукции.

Объем производства вина в Азербайджане за прошлый год составил свыше 500 тысяч декалитров. В 2019 году в Азербайджане был собран рекордный урожай винограда - более 190 тысяч тонн, что на 30 процентов больше, чем годом ранее.