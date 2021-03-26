Соглашение по транзиту газа может стать началом нормализации отношений между Баку и Ереваном

Контракт, подписанный "Газпром экспорт" и SOCAR является скорее коммерческим проектом, однако в будущем этот проект может стать шагом в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, председатель российского движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров.

Что касается открытия транспортных коммуникаций и возможного стимулирования экономического сотрудничества России, Азербайджана, Армении и других региональных стран, наш собеседник отметил, что транспортные и иные коммуникации нужны всем странам, особенно соседям.

"Совсем недавно Армения и Азербайджан находились фактически в состоянии войны, во время обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Его последствия очень болезненно воспринимаются в Армении: поражение во внешней политике стало дополнительным фактором обострения внутриполитического кризиса в стране. Контракт, подписанный "Газпром экспорт" и SOCAR - это скорее коммерческий проект. Да, в будущем этот проект может стать шагом в направлении нормализации отношении двух стран, но на данном этапе, учитывая уровень взаимной вражды, это никак не повлияет на ситуацию", - резюмировал Георгий Федоров.

Напомним, что в течение ближайших трех недель Армения будет получать российский газ через Азербайджан - краткосрочный контракт об этом подписали "Газпром" и SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджана). Соглашение позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".

Абдул Керимханов