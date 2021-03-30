https://news.day.az/economy/1329631.html В Баку ожидается рост цен на дачи
В Баку ожидается рост цен на дачи
С приближением летнего сезона высока вероятность роста цен на загородные дома в Баку.
Об этом во вторник сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов, передает Day.Az.
По его словам, каждый год по мере приближения летнего сезона цены на загородные дома растут, и этот год не будет исключением.
"Будет также наблюдаться рост цен на аренду загородных домов. Это вызвано тем, что летом люди чаще отдыхают в загородных домах, в связи с чем спрос на коттеджи значительно увеличивается", - уточнил Ибрагимов.
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