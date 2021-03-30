В Баку ожидается рост цен на дачи

С приближением летнего сезона высока вероятность роста цен на загородные дома в Баку.

Об этом во вторник сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов, передает Day.Az.

По его словам, каждый год по мере приближения летнего сезона цены на загородные дома растут, и этот год не будет исключением.

"Будет также наблюдаться рост цен на аренду загородных домов. Это вызвано тем, что летом люди чаще отдыхают в загородных домах, в связи с чем спрос на коттеджи значительно увеличивается", - уточнил Ибрагимов.