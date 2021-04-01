В Минэкономики прошла встреча с делегацией во главе с министром торговли Турции

В Министерстве экономики состоялась встреча с турецкой делегацией во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан в рамках ее визита в Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство, на встрече министр Микаил Джаббаров подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается в соответствии с принципом Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Одна нация, два государства". Было отмечено, что Азербайджан и Турцию объединяют общие интересы и ценности, страны всегда рядом друг с другом как самые близкие стратегические союзники в мире, и ярким примером этого была сильная политическая и моральная поддержка Азербайджана со стороны Турции во время 44-дневной Отечественной войны.

По словам азербайджанского министра, Турция и Азербайджан также активно сотрудничают в рамках международных организаций: "Искренние братские отношения между главами государств, то большое значение, которое они придают расширению партнерства, способствуют углублению связей". Министр экономики отметил, что прошедшее в феврале этого года в Турции 9-е заседание азербайджано-турецкой межправительственной комиссии является благоприятной площадкой для развития сотрудничества. Было подчеркнуто, что принятые меры по расширению многопланового сотрудничества между Азербайджаном и Турцией будут способствовать реализации новых совместных проектов и развитию торгово-экономических отношений.

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан высказалась по поводу перспектив расширения азербайджано-турецких экономических связей, отметив, что турецкие компании заинтересованы в участии в строительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

Принимавшие участие во встрече министр транспорта, связи и информационных технологий Рашад Набиев, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев поделились мнениями о расширении связей между двумя странами в сфере транзита и логистики, таможни, ИКТ, торговли, направлениях развития экономических связей в соответствии с новыми реалиями, возникшими после освобождения наших территорий от оккупации.

В ходе встречи также была предоставлена информация о влиянии пандемии коронавируса на экономику страны, была подчеркнута роль взаимоподдержки в борьбе с COVİD-19. Стороны обсудили вопросы укрепления экономических связей между двумя странами, расширения охвата Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией, взаимного увеличения товарооборота и ассортимента, а также другие вопросы.