https://news.day.az/economy/1333828.html Запасы осетровых в Каспийском море сокращаются
Запасы осетровых в Каспийском море сокращаются
"По сравнению с предыдущими годами запасы осетровых в Каспийском море уменьшаются".
Как сообщает Day.Az, об этом на "Экспертном часе" сказал заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.
По его словам, есть несколько причин этого: "Одна из них - это расточительное использование ресурсов. В связи с этим ежегодно осуществляются восстановительные мероприятия не только у нас, но и в других прикаспийских странах".
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