Запасы осетровых в Каспийском море сокращаются

"По сравнению с предыдущими годами запасы осетровых в Каспийском море уменьшаются".

Как сообщает Day.Az, об этом на "Экспертном часе" сказал заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

По его словам, есть несколько причин этого: "Одна из них - это расточительное использование ресурсов. В связи с этим ежегодно осуществляются восстановительные мероприятия не только у нас, но и в других прикаспийских странах".