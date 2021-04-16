Kapital Bank и благотворительный фонд Red Hearts начали реализацию проекта "Сад Родины" ("Vətən Bağı") в нескольких районах страны, чтобы увековечить память о наших героях, погибших во время первой и второй Карабахских войн. В рамках проекта в районах были высажены деревья по количеству шехидов каждого района.

Проект по посадке деревьев первым делом был реализован в Кюрдамирском и Саатлинском районах. В них было посажено 160 и 144 дерева соответственно. В мероприятиях приняли участие сотрудники Kapital Bank, члены благотворительного фонда Red Hearts, представители районной общественности и волонтеры. Акции по посадке деревьев прошли при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и местных органов исполнительной власти.

"Сад Родины" были разбиты в многолюдных местах, в парках и центрах города. Отметим, что уход за деревьями, их полив, и другие необходимые мероприятия будут осуществляться местными органами исполнительной власти, Kapital Bank и благотворительным фондом Red Hearts. В период сезона посадки деревьев подобные акции будут проведены и в других районах.

Следует отметить, что главная цель создания благотворительного фонда Red Hearts - приносить пользу нашему обществу. Основное направлением деятельности фонда, большинство членов которого являются сотрудниками-добровольцами Kapital Bank, - это помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.