Создание агропарков направлено на обеспечение занятости жителей регионов

Создание агропарков в Азербайджане, помимо обеспечения продовольственной безопасности, значительно снижает зависимость страны от импорта пищевых продуктов.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, участие Президента Ильхама Алиева в открытии нового агропарка в ходе поездки в Гаджигабул 20 апреля - очень важное событие и важная составляющая сельскохозяйственных реформ.

"Создание агропарков предоставляет Азербайджану огромные преимущества. Особое значение имеет их создание в регионах. Сегодня в регионах протекают большие процессы развития. Создание агропарков ведет не только к развитию сельского хозяйства, но и к снижению зависимости Азербайджана от импорта продовольствия. Безусловно, сегодня ряд продуктов питания завозится в страну из-за рубежа. Несомненно, что по мере роста числа агропарков зависимость от импорта снизится.

Создание агропарков также направлено на обеспечение занятости и повышение благосостояния жителей регионов. В то же время это будет иметь особое значение для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, повышения экспортного потенциала и занятости. Также значительно увеличится производство сельхозпродукции. Таким образом, будет решена одна из основных задач, стоящих перед страной, а именно продовольственная безопасность. Еще одним преимуществом этих агропарков является то, что в них применяются новейшие технологии", - сказала Гасанова.

Депутат сообщила, что по мере увеличения количества агропарков будут решены проблемы, связанные с сельхозтехникой, орошением, удобрениями и другими вопросами, которые тревожат граждан, занятых сельским хозяйством в регионах.

"Агропарки создадут условия для перехода от уровня мелких частных производителей к масштабному агропромышленному производству, надежного выхода на внешние рынки, обусловят применение инновационных технологий и единых стандартов. Но нужно затронуть еще один вопрос. Порой в регионах чиновники вмешиваются в работу людей, занятых в сельском хозяйстве. Считаю подобное вмешательство недопустимым, потому что такие действия создают помехи фермерам.

После ввода в эксплуатацию 51-го по счету агропарка, который планируется создать в Азербайджане, производство сельхозпродукции значительно увеличится, а это окажет положительное влияние на рост ВВП", - сказала Гасанова.