AZAL планирует начать летать в Лондон с июня 2021 года

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начнет летать в Лондон с июня 2021 года сообщили Day.Az в пресс-службе авиакомпании.

Дата начала выполнения специальных рейсов авиакомпании AZAL по маршруту Баку - Лондон - Баку переносится на начало июня. Это вызвано низким уровнем спроса на это направление.

Ранее планировалось начать полеты в этом направлении с мая.

Пассажиры, уже купившие билеты по данному направлению, могут обменять их на другие даты или вернуть без применения штрафов.

В случае приобретения авиабилетов онлайн на сайте www.azal.az просим обращаться в колцентр авиакомпании по электронной почте callcenter@azal.az, либо же в кассу, где был приобретен авиабилет.