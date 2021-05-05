Всемирный банк одобрит еще один проект в Азербайджане

Ожидается, что проект Всемирного банка, направленный на обнаружение, предотвращение и реагирование на угрозы, связанные с пандемией COVID-19 в Азербайджане, будет одобрен советом директоров банка 6 сентября.

Как передает Day.Az, проект не является инвестиционным и направлен на оказание аналитической помощи. Его стоимость - 95 миллионов долларов. Вся эта сумма включена в обязательства банка.

Отметим, что в настоящее время активный портфель Всемирного банка в Азербайджане составляет 738,3 миллиона долларов по 9 проектам. Остальные 62 проекта уже завершены, и по ним банк предоставил Азербайджану 3,4 миллиарда долларов.