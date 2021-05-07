Перенеси свои кредиты в Yelo Bank и уменьши месячные выплаты (R)

У вас много кредитов, и разные графики платежей? Теперь вам не придётся об этом беспокоиться, ведь Yelo Bank предлагает специальную услугу, которая упрощает ваши платежи, собирая все ваши кредиты в одном месте. С помощью этой услуги вы сможете рефинансировать свои кредиты в Yelo Bank и получить более выгодные условия оплаты, а также дополнительные денежные средства для ваших нужд.



Доверив свои кредиты нам, вы сможете объединить несколько кредитов, снизить их процентные ставки и уменьшить размер ежемесячных платежей.



Мы предлагаем кредиты всем, вне зависимости от заработной платы, под 14,9% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 30 тыс. манатов.

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