Fitch повысило прогноз Азербайджана по рейтингу

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной и местной валюте на уровне "BB+", повысив прогноз по рейтингу с "отрицательного" до "стабильного".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и местной валюте страны утвержден на уровне "B".

Сила рейтинга сохранилась на фоне пандемии COVID-19 и в настоящее время поддерживается новым высоким прогнозом Fitch по стоимости нефти. Риск того, что новая волна COVID-19 или возобновление военного конфликта в Нагорном Карабахе негативно отразятся на суверенных финансовых буферах, снизился с ноября.