AZAL вновь подтвердил высокие международные требования безопасности в сфере гражданской авиации

Национальный авиаперевозчик AZAL в очередной раз успешно прошел аудит Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Как передает Day.Az со ссылкой на AZAL, данная аудиторская проверка, которая впервые прошла в дистанционном формате, еще раз подтвердила авиакомпанию "Азербайджанские Авиалинии" как надежного авиаперевозчика, соответствующего самым строгим международным требованиям безопасности в сфере гражданской авиации.

Аудит IOSA (программа IATA "Проверка Эксплуатационной Безопасности") - это программа проверки несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита.

В программу аудита входит проверка основных дисциплин в сфере авиаперевозок, таких как наземные, грузовые и полетные операции, обслуживание парка воздушных судов, безопасность авиаперевозок и др.

Аудиторская проверка включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. В рамках проверки оценивается система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиаперевозчика прописаны до мельчайших подробностей. Это позволяет свести к минимуму все возможные ошибки и недочёты.

"AZAL уже в седьмой раз успешно проходит аудит IOSA - одну из самых важных проверок в сфере безопасности гражданских авиаперевозок. Успешное прохождение аудита в условиях пандемии ещё раз доказывает, что сохранение высочайшего уровня безопасности полетов является ключевым приоритетом нашей авиакомпании", - отметил президент "Азербайджанских Авиалиний" Джахангир Аскеров.

Отметим, что Национальный авиаперевозчик Азербайджана является членом IATA с 1993 года.

Помимо обеспечения строгого уровня безопасности полетов, AZAL не раз был удостоен премии за высокое качество обслуживания пассажиров. Британская консалтинговая компания Skytrax, которая считается самым авторитетным в мире рейтинговой компанией в сфере авиационных перевозок, присудила AZAL престижный четырехзвездочный рейтинг "4 звезды", а также назвала авиакомпанию лучшей среди всех перевозчиков на рынке "Центральной Азии и Индии".