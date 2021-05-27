Курс лиры к манату обновил исторический минимум

27 мая официальный курс турецкой лиры к азербайджанскому манату составил 0,2009 маната. Это новый исторический минимум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, этот показатель на 0,2% меньше исторического минимума, зафиксированного 16 мая.

Отметим, до сегодняшнего дня (после деноминации) самый высокий лиры к манату был зафиксирован 15 января 2008 года - 0,7363 маната. За последние 5 лет пик курса лиры к манату был зафиксирован 19 мая 2011 года - 0,5026 маната.

Напомним, согласно официальному курсу Центрального банка Азербайджана, 1 манат равен 4,9776 лиры.