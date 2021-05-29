Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 мая составила 69,67 доллара за баррель, что на 0,45 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 69,02 доллара за баррель, что на 0,44 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку - Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 66,85 доллара за баррель, что на 0,62 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 мая составила 69,51 доллара, что на 0,43 доллара больше предыдущего показателя.