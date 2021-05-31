https://news.day.az/economy/1347633.html Иранский аэропорт ведет консультации по организации авиарейсов в страны СНГ
Иранский аэропорт ведет консультации по организации авиарейсов в страны СНГ
В Иране ведутся консультации по организации авиарейсов из города Решт (провинция Гилан, север Ирана) в страны СНГ.
Об этом сказал генеральный директор аэропорта в Реште Мохсун Мирхусейн, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в настоящее время рейсы из аэропорта выполняются по 10 направлениям.
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