Иран хочет арендовать в Азербайджане земли

Иран намерен арендовать в Азербайджане земли под кормовые культуры.

Как заявил глава департамента сельского хозяйства иранской провинции Восточный Азербайджан Акпер Фатхи, ожидается, что Иран подпишет соглашения с Азербайджаном и Грузией по выращиванию сельскохозяйственной продукции за рубежом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Иран планирует арендовать земли в Азербайджане и Грузии для выращивания кормовых культур.

"Иран ежегодно импортирует в среднем 14 миллионов тонн кормов для животноводства. Удовлетворить этот спрос за счет выращивания сельскохозяйственных культур в соседних странах будет крайне выгодно с экономической точки зрения", - сказал Фатхи.

Он также сообщил, что департамент сельского хозяйства иранской провинции Восточный Азербайджан реализовал программу сотрудничества с Грузией в сфере выращивания кукурузы и получил положительные результаты.

"Иранские инвесторы могут обратиться в наш департамент и ознакомиться с инвестиционными возможностями в связи с выращиванием сельскохозяйственной продукции за рубежом", - сказал Фатхи.