Азербайджан запретил импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

По его данным, в настоящее время высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в 54 странах.

Для защиты от этого инфекционного заболевания, которое может проникнуть в Азербайджан из 44 стран, введен временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции, говорится в сообщении.