https://news.day.az/economy/1352551.html Азербайджан запретил импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран
Азербайджан запретил импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
По его данным, в настоящее время высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в 54 странах.
Для защиты от этого инфекционного заболевания, которое может проникнуть в Азербайджан из 44 стран, введен временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции, говорится в сообщении.
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