На освобожденных территориях Азербайджана есть большие запасы воды

На освобожденных территориях Азербайджана имеется 2 миллиарда кубометров водных запасов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, эти ресурсы позволят полностью удовлетворить спрос на воду.

"Как заявил Президент Ильхам Алиев, в стране готовится карта водных ресурсов. Работа над этой картой продолжается. Мы постараемся в ближайшее время представить ее первый вариант в электронном виде", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что необходимо провести переоценку водных ресурсов.

"С этой целью предусматривается бурение разведочных скважин для уточнения запасов подземных вод, и Агдамский район не является исключением", - сказал Мустафаев.