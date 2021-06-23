На освобожденных территориях Азербайджана есть большие запасы воды
На освобожденных территориях Азербайджана имеется 2 миллиарда кубометров водных запасов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.
По его словам, эти ресурсы позволят полностью удовлетворить спрос на воду.
"Как заявил Президент Ильхам Алиев, в стране готовится карта водных ресурсов. Работа над этой картой продолжается. Мы постараемся в ближайшее время представить ее первый вариант в электронном виде", - сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что необходимо провести переоценку водных ресурсов.
"С этой целью предусматривается бурение разведочных скважин для уточнения запасов подземных вод, и Агдамский район не является исключением", - сказал Мустафаев.
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