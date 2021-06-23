В Азербайджане рекордно увеличится денежная масса

Денежная масса в расширенном понимании (M3) в Азербайджане за текущий год увеличится на 8,3 процента.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на июньский отчет Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии "Regional Economic Outlook".

По прогнозам МВФ, в 2022 году показатель роста сформируется на уровне 6,4 процента.

Ранее Центробанк сообщал, что в целом за 2020 год наличная денежная масса в обращении выросла на 13,8 процента (1,4 миллиарда манатов) - до 11,8 миллиарда манатов.

В целом рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозируется МВФ на уровне 2,3 процента.