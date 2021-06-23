https://news.day.az/economy/1355327.html В Азербайджане рекордно увеличится денежная масса - ПРОГНОЗ МВФ--> -->
В Азербайджане рекордно увеличится денежная масса - ПРОГНОЗ МВФ
Денежная масса в расширенном понимании (M3) в Азербайджане за текущий год увеличится на 8,3 процента.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на июньский отчет Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии "Regional Economic Outlook".
По прогнозам МВФ, в 2022 году показатель роста сформируется на уровне 6,4 процента.
Ранее Центробанк сообщал, что в целом за 2020 год наличная денежная масса в обращении выросла на 13,8 процента (1,4 миллиарда манатов) - до 11,8 миллиарда манатов.
В целом рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозируется МВФ на уровне 2,3 процента.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре