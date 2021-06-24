Французская компания заинтересована внедрить ASAN Visa в Азербайджане

Французская компания Thales заинтересована в участии во внедрении в Азербайджане ASAN Visa.

Об этом сказал Trend технический директор Thales International Azerbaijan Михаил Малиновский, передает Day.Az.

По его словам, Thales принимает участие в интеграции технических решений и ПО при подготовке национальных биометрических паспортов и удостоверений личности в Азербайджане. Компания Thales также заинтересована в участии во внедрении в Азербайджане ASAN Visa.

Техдиректор Thales International Azerbaijan отметил, что в 2014 году началось плодотворное сотрудничество компании с Бакинским метрополитеном.

"За эти годы мы реализовали несколько проектов. Одним из них является модернизация и внедрение инновационных систем автоматизации и связи, обеспечивающих безопасность движения поездов, регулирование скорости, управление маршрутами и расписаниями. Мы являемся мировым лидером в области автоматизации управления железнодорожным движением как для метрополитенов, так и для железных дорог в целом. Совместно с руководством и специалистами Бакинского метро мы приступили к поэтапному внедрению современной автоматической системы управления поездами на "фиолетовой" линии. В будущем автоматическая система управления поездом существенно улучшит экономические и технические характеристики линии и позволит значительно снизить энергопотребление, увеличить среднюю скорость и сократить интервал между поездами, сделав поездку более комфортной для пассажиров", - сказал Малиновский.

Он отметил, что уже сделаны первые шаги в направлении модернизации старых систем управления на "красной" и "зеленой" линиях и внедрена современная компьютерная система блокировки в депо "Нариманов" и на станции "Бакмил".

"Почти все аэропорты Азербайджана оснащены системами и решениями французской компании Thales для управления воздушным движением",- сказал он.

По его словам, все полеты, посадка и взлет контролируются этими системами.

Также на ряде воздушных судов "Азербайджанских авиалиний" установлены системы Thales для обеспечения пассажиров видео-, ТВ, музыкальным и другим контентом, добавил Малиновский.

Отметим, что французская компания Thales начала осуществлять первые проекты в Азербайджане более 20 лет назад с ЗАО "Азербайджанские авиалинии".