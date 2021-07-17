https://news.day.az/economy/1362626.html AZAL доставит в Таджикистан и Боснию и Герцеговину вакцину против коронавируса
AZAL доставит в Таджикистан и Боснию и Герцеговину вакцину против коронавируса
По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева еще двум странам будет направлена партия вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает Day.Az.
Так, самолетами Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) в Таджикистан и Боснию и Герцеговину будет доставлено по 40 тысяч доз данной вакцины в каждую страну.
Доставка вакцины будет осуществлена чартерными рейсами авиакомпании AZAL из Баку в Сараево - 19 июля и в Душанбе - 20 июля.
Напомним, что ранее Азербайджан передал вакцину AstraZeneca Узбекистану (50 тысяч) и Кыргызстану (40 тысяч).
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