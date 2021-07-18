Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции

В январе - июне 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан вырос на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,502 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

В июне экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан вырос на 53,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 6,06 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе - июне в целом увеличила экспорт готовой одежды на 35,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,437 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала готовую одежду на 1,808 миллиарда долларов, что на 34,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,581 миллиарда долларов.