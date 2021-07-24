Манат на этой неделе укрепился к евро и турецкой лире

На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

12 июля

1,7

19 июля

-

13 июля

1,7

20 июля

-

14 июля

1,7

21 июля

-

15 июля

1,7

22 июля

1,7

16 июля

1,7

23 июля

1,7

17 июля

1,7

    

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 2,003 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0078 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

12 июля

2,0176

19 июля

-

13 июля

2,0176

20 июля

-

14 июля

2,0029

21 июля

-

15 июля

2,0117

22 июля

2,0058

16 июля

2,008

23 июля

2,0009

17 июля

2,0071

    

Средний курс за неделю

2,0108

Средний курс за неделю

2,003

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

12 июля

0,0228

19 июля

-

13 июля

0,0229

20 июля

-

14 июля

0,0229

21 июля

-

15 июля

0,0229

22 июля

0,023

16 июля

0,0229

23 июля

0,0231

17 июля

0,0229

    

Средний курс за неделю

0,0229

Средний курс за неделю

0,023

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,19855 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,00085 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

12 июля

0,1962

19 июля

-

13 июля

0,1969

20 июля

-

14 июля

0,197

21 июля

-

15 июля

0,198

22 июля

0,1986

16 июля

0,1984

23 июля

0,1985

17 июля

0,1994

    

Средний курс за неделю

0,1977

Средний курс за неделю

0,19855