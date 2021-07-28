Азербайджан участвует в выставке "Россия халяль Экспо-2021" в Казани

28 июля в Казани начала работу выставка "Россия халяль Экспо-2021", сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

На выставке при поддержке министерства экономики и Агентства демонстрируется азербайджанская продукция. На стенде Азербайджана представлены различная мясная продукция, фруктовые соки, варенья, джемы, растительные масла, мука и мучные продукты, а также услуги компаний, занимающихся экспортом местной продукции.

Сегодня со стендом Азербайджана ознакомились министр экономического развития России Максим Решетников и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что выставка организована в рамках 12-го Международного экономического саммита "Россия - исламский мир: Казань саммит-2021".