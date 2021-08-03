Азербайджан сократил импорт автомобилей из Турции

В январе-июне 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,407 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 6,560 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе - июне 2021 года увеличила экспорт автомобилей на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,382 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала автомобили на 2,352 миллиарда долларов, что на 16,8 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021) экспорт турецких автомобилей составил 29,138 миллиарда долларов.