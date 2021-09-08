Обнародован курс маната к доллару на следующий год

Ожидается, что инфляция, прогнозируемая к концу 2021 года на уровне 4,9%, в 2022 году 3,6%, будет снижаться и в 2025 году уменьшится до 3,2%.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в информации Министерства финансов по предварительным показателям макрофискальных рамок на 2022-2025 годы и сводного и государственного бюджета на 2022 год.

Отмечено, что укрепление взаимосвязи между фискальной и монетарной политикой с целью поддержания макроэкономической стабильности будет способствовать сохранению курса обмена национальной валюты, как и в нынешнем году. На основании этого, в 2022 году курс маната к доллару США принят на уровне 1,7.