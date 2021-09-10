Казахстан и Азербайджан создадут Деловой совет

Казахстан и Азербайджан договорились о создании Делового совета.

Об этом написал в Facebook министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, находящийся с визитом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в повестку прошедшего девятого сентября заседания казахстано-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству вошли 17 вопросов, в том числе торгово-экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества, обсуждались совместные шаги в сфере развития коммуникационных технологий, транспорта, образования.

"Было оговорено возможное сотрудничество в АПК, в том числе и включение азербайджанских партнеров в торгово-логистическую товаропроводящую цепочку. Обсудили развитие энергетических коридоров и, конечно, сотрудничество бизнеса двух стран", - написал Султанов.

Он также отметил, что стороны договорились создать Деловой совет для усиления работы бизнеса и активнее работать через взаимные Торговые дома.

"Азербайджанская сторона предложила даже поощрять компании за работу с Торговыми домами. В целом получился очень конструктивный и продуктивный диалог. Тщательная реализация всех решений, которые мы зафиксировали в протоколе, позволит получить конкретные результаты", - написал Султанов.