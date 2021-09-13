Предприниматели в аграрной сфере были проинформированы о мерах поддержки Агентства по развитию МСБ Азербайджана

Участники выставки-продажи семян, которая прошла в Хачмазе 13 сентября, были проинформированы о мерах поддержки и услугах, оказываемых Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, на ярмарке, организованной перед Хачмазским Домом МСБ, участникам была предоставлена ​​подробная информация о таких механизмах, как "Друг МСБ", "Дом МСБ" и "Центр развития МСБ". Было отмечено, что в Хачмазском Доме МСБ примерно 20 государственных и частных организаций оказывают предпринимателям около 200 услуг. Хачмазский Центр развития МСБ предоставляет возможность принять участие в бесплатных тренингах и воспользоваться консультационными услугами. Желающие создать и развить свой бизнес могут обратиться в офисы "Друг МСБ", чтобы воспользоваться механизмами господдержки, включая услуги, предоставляемые Агентством для защиты интересов предпринимателей. В ходе выставки предприниматели были проинформированы о проводимых Агентством исследованиях внутреннего рынка, финансировании проектов в области образования, науки, исследований и поддержки, сертификате "Стартап", портале онлайн-торговли kobmarket.az.

Волонтеры раздали предпринимателям буклеты с информацией о деятельности Агентства.

Отметим, что в выставке-продаже семян, организованной Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и Государственным семенным фондом, приняли участие фермеры из Хачмаза и близлежащих районов, местные производители семян, научно-исследовательские институты и компании, занимающиеся производством и продажей семян.