Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации

Президент Ильхам Алиев - новым главам Шамкирского и Джалилабадского районов: Вам необходимо работать, трудиться в повседневной жизни так, чтобы и граждане были довольны вами, и развитие районов происходило высокими темпами

14:34, Официальная хроника 516