Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации

Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

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