https://news.day.az/economy/1379978.html Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации - ФОТО
Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации - ФОТО
Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре