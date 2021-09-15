В бакинском метро появятся новые вагоны

Бакинский метрополитен заказал в России еще 20 вагонов (четыре состава), начало эксплуатации которых запланировано на 2022 год, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

Он напомнил, что Бакметрополитен заключил договор на производство вагонов с российским ОАО "Метровагонмаш".

"В соответствии с договором, "Метровагонмаш" должен произвести еще 20 вагонов для метро Баку. Их поставка запланирована до лета 2022 года. ЗАО должно передать "Метровагонмашу" все технические условия", - сказал Мамедов.

Напомним, что на балансе ЗАО "Бакинский метрополитен" насчитывается 280 вагонов, в том числе 95 - нового поколения. Метро Баку планирует к концу будущего года довести число вагонов нового поколения до 115.

Новые вагоны производятся по техническим условиям ЗАО, оснащены кондиционерами и автоматической системой контроля микроклимата.