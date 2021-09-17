В Азербайджане увеличился размер фонда заработной платы

В результате формирования в законодательстве стимулов с целью обеспечения прозрачности трудовых отношений между страхователем и застрахованным, заключения трудовых договоров и отражения в них реального размера заработной платы на рынке труда Азербайджана выросло количество сотрудников и трудовых договоров, а также увеличился размер фонда заработной платы.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе, большая часть этого роста пришлась на долю частного сектора, передает Day.Az.

По состоянию на первое сентября 2021 года количество заключенных трудовых договоров в частном ненефтяном секторе составило 744 804, что на 204 882 договора больше, чем на начало 2019 года, когда были начаты реформы, призванные сделать трудовые отношения более прозрачными. Значительный рост поступлений от обязательного государственного социального страхования и взносов по страхованию от безработицы является показателем прозрачности рынка труда и указывает на фискальную эффективность применения льгот по подоходному налогу.

В условиях данного процесса поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию в январе-августе 2021 года составили 2 миллиарда 494,5 миллиона манатов, что на 8,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Прогноз по поступлениям перевыполнен на 232,1 миллиона манатов. Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 14,1 процента по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составили 1,583 миллиарда манатов, прогноз выполнен на 113,3 процента.

Поступления от взносов по страхованию от безработицы увеличились на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 85,8 миллиона манатов, прогноз был выполнен на 109,7 процента. Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 15,8 процента и составили 63,1 миллиона манатов, прогноз был выполнен на 111,3 процента.