В Азербайджане подешевеет мед

Развитие пчеловодства в Карабахе и большой урожай приведут к снижению стоимости меда.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов, передает Day.Az.

По его словам, в этом году пчеловоды на освобожденных территориях Азербайджана собрали большой урожай: "Пчеловодство было одной из развивающихся сфер в Карабахе. После освобождения земель пчеловодство вновь начало развиваться в этом регионе. В Кяльбаджарский и Лачинский районы перенесены более 4000 пчелиных семей. В этом году меда было много, с каждого улья собрано 50 кг меда".

Отметим, что в других регионах Азербайджана одна пчелиная семья дает в среднем около 15-20 кг меда.

Напомним, что в настоящее время средняя цена меда в стране составляет 25-30 манатов за килограмм.