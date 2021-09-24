Российский экспортный центр будет финансировать неэнергетические поставки в Азербайджан

Российский экспортный центр (РЭЦ) и АО "РОСЭКСИМБАНК" готовы финансировать любые поставки в области неэнергетического несырьевого экспорта в Азербайджан, сказал в интервью Trend руководитель представительства РЭЦ Нури Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, в данный момент в Азербайджане наиболее всего востребована доставка такой российской продукции, как грузовая автомобильная и вагонная техника, в частности современные грузовики марки К5 (КАМАЗ).

"Помимо поставки товаров, мы можем финансировать услуги и проекты, например, в сфере ИТ", - сказал он.

Гулиев подчеркнул, что основная доля поддержки РЭЦ приходится на поставки зерна.

"Значительное финансирование приходится и на долю машино- и вагоностроения, металлургию. Мы ведем переговоры по поводу финансирования поставок вагонов для азербайджанского метрополитена", - сообщил глава РЭЦ.