После публикации в АМИ Trend винодельческие маршруты Азербайджана включили в международный атлас главных винодельческих регионов мира

После публикации в АМИ Trend винодельческие маршруты Азербайджана включили в международную платформу основных винодельческих регионов мира - wordwineregions.com

Об этом в пятницу сказала Trend завсектором Бюро по туризму Азербайджана Шарифа Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, идут переговоры по размещению дополнительной информации на эту платформу.

"После публикации в Trend представители платформы связались с нами, выразив желание разместить на своем ресурсе информацию о виноделии Азербайджана. Они отправили нам несколько запросов, в связи с которыми мы в данный момент собираем информацию. Это вклад в дело популяризации азербайджанского виноделия в мире".

Она подчеркнула, что платформа wordwineregions.com в основном предназначена для лиц, которые занимаются виноделием, кто хочет больше знать о технических сторонах производства вин. На этой платформе можно получить информацию о различных винодельческих зонах мира".

Отметим, что после публикации в Trend, вышедшей в августе этого года под заголовком "В Азербайджане осуществляются меры для развития винного туризма", глава международного онлайн-атласа по виноделию Martin von Wyss связался с нашим агентством и получил подробную информацию.