По трубопроводу TAP в этом году будет транспортировано около 8 млрд. кубометров газа

С начала этого года по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) транспортировано в Европу около 5,5 млрд. кубометров азербайджанского газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает АПА со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA).

Согласно отчету, в этом году ожидается транспортировка по TAP около 8 млрд. кубометров газа, а в 2022 году этот показатель достигнет 10 млрд. кубометров.