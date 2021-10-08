Грузия значительно увеличила импорт азербайджанского цемента

Грузия в январе - августе 2021 года импортировала из Азербайджана 383 051 тонну цемента на сумму 18,1 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузия в указанный период увеличила в количественном выражении импорт цемента из Азербайджана в 1,8 раза, или на 170 492 тонны по сравнению с январем - августом 2020 года.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе - августе 2021 года вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 689,5 миллиона долларов.

При этом грузинский экспорт в Азербайджан вырос за год на 22,1 процента - до 347 миллионов долларов, а импорт - на 4,2 процента - до 342,4 миллиона долларов.

Азербайджан, доля которого во внешнеторговом обороте Грузии в указанный период составила 7,9 процента, занимает четвертое место среди основных торговых партнеров этой страны после Турции, России и Китая.

Доля Азербайджана в грузинском экспорте составила 13,3 процента. По этому показателю Азербайджан занял третье место среди основных торговых партнеров Грузии после Китая и России.

При этом доля Азербайджана в грузинском импорте составила 5,6 процента. По этому показателю Азербайджан занял пятое место среди основных торговых партнеров Грузии после Турции, России, Китая и США.