https://news.day.az/economy/1390727.html В Азербайджане начинаются рейды против незаконных пассажироперевозок
В Азербайджане начинаются рейды против незаконных пассажироперевозок
МВД и Агентство наземного транспорта Азербайджана проводят с 12 октября рейды против лиц, занимающихся незаконными пассажироперевозками автомобильным транспортом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила глава пресс-службы агентства Нурида Аллахъярова.
Она отметила, что рейды проводятся с 08:00 сегодняшнего дня.
"В настоящее время сотрудники дорожной полиции совместно с сотрудниками агентства проводят рейд на Гарадагском посту. С сегодняшнего дня подобные рейды будут проводиться регулярно против лиц, занимающихся незаконными пассажироперевозками. В их отношении будут приниматься соответствующие меры", - сказала Аллахъярова.
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