Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real - Trend.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этом выпуске программы обсуждались поиск правительством, министерствами новых устойчивых финансовых возможностей для улучшения социального благосостояния населения, открытие новых рабочих мест, а также развитие предпринимательства, ставшее одним из основных направлений экономической политики и обусловленное важностью диверсификации экономики Азербайджана и развития ненефтяного сектора.

Отметим, что программа Real - Trend транслируется на Real TV каждую среду в 15:30, а повторный выпуск - в 22:30. В ней обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию как Real TV, так и АМИ Trend обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию очередной выпуск программы.