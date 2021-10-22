Агентство по развитию МСБ готово к всесторонней поддержке альтернативной энергетики в Азербайджане

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) реализует грантовые программы в регионах и готово оказать всестороннюю поддержку развитию в стране альтернативной энергетики.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу председатель правления агентства Охран Мамедов в ходе мероприятия в Баку, посвященного 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго.

По его словам, в рамках национальных приоритетов до 2030 года агентство готово оказать всестороннюю поддержку развитию в Азербайджане альтернативной энергетики.

"Мы поддерживаем местные компании, занимающиеся развитием "зеленой" энергетики, повторной переработкой отходов и другими видами деятельности", - сказал он.