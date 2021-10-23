Новый таможенный пост в Азербайджане позволит ускорить грузоперевозки по коридору Север-Юг

Новый таможенный пост "Ханоба" на границе Азербайджана и России будет способствовать более быстрой перевозке грузов по транспортному коридору Север-Юг.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По информации ГТК, открытие этого таможенного поста увеличит и пропускную способность транспортных коридоров на территории Азербайджана.

"Таможенный пост планируется оснастить самым современным оборудованием, что позволит упростить все процессы на границе. Также пост будет способствовать расширению транзитных возможностей нашей страны, максимальному сокращению очередей на границе с Россией", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 октября председатель ГТК Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев ознакомился с ходом строительных работ на таможенном посту "Ханоба". Он был подробно проинформирован о строительстве в зоне таможенного поста, на линиях импортно-экспортного контроля, административного здания.