https://news.day.az/economy/1395820.html Азербайджан продлевает программу партнерства с ФАО
Азербайджан продлевает программу партнерства с ФАО
Продлевается срок программы партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в этой связи на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) обсуждалось утверждение "Протокола о продлении действия соглашения о программе партнерства ФАО-Азербайджан между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН".
Депутаты подчеркнули важность продления действия соглашения.
После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.
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