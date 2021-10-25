Азербайджан продлевает программу партнерства с ФАО

Продлевается срок программы партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в этой связи на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) обсуждалось утверждение "Протокола о продлении действия соглашения о программе партнерства ФАО-Азербайджан между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН".

Депутаты подчеркнули важность продления действия соглашения.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.