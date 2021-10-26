Apple Watch Series 7 в продаже. Купить можно у официальных реселлеров Apple в Азербайджане

22 октября в Азербайджане стартовали продажи официальных Apple Watch Series 7. Новая модель часов Apple отличается увеличенным дисплеем, улучшенной защитой от ударов, супербыстрой зарядкой и не только.

Базовая модель Apple Watch Series 7, которая в пятницу официально поступила в продажу, стоит от 1099 AZN.

Подробная информаци в магазинах и на сайтах официальных реселлеров Apple: Alma Store, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, Myshops

Apple Watch Series 7 были представлены на презентации Apple 14 сентября. Одно из их главных отличий от предыдущих моделей - это увеличенный дисплей: почти на 20 процентов больше, чем у Series 6, и на 50 процентов больше, чем у Series 3. Большой дисплей делает Series 7 более удобными и практичными для повседневного использования, ведь на нем помещается больше информации. К примеру, при чтении текста прокручивать экран потребуется реже, чем раньше.

Благодаря обновленной системе зарядки Apple Watch Series 7 понадобится всего 45 минут, чтобы зарядиться с 0 до 80 процентов. Дисплей Retina теперь всегда включен - нет нужды касаться экрана, чтобы посмотреть время или другую информацию. Он такой же яркий, как раньше, его легко разглядеть как в помещении, так и на улице. Но при опущенном запястье в помещении дисплей стал на 70 процентов ярче, так что можно незаметно проверять уведомления, не поднимая руки.

Пользовательский интерфейс часов был полностью переосмыслен, чтобы использовать преимущества большого дисплея. Кнопки стали больше, и их легче нажимать, что удобно, когда вы вводите пароль для разблокировки часов, пользуетесь калькулятором, секундомером или таймером или включаете режим "Не беспокоить".

Кроме того, впервые в Apple Watch появилась полноценная клавиатура QWERTY. Она доступна везде, где вам нужно ввести текст, и способна предугадывать слово, которое вы печатаете. А еще Apple Watch Series 7 - это самые надежные часы из когда-либо созданных. Переднее стекло стало на 50 процентов толще, что делает их невероятно прочными и устойчивыми к трещинам.

Революционным нововведением Series 7 стал датчик, с помощью которого можно измерить уровень кислорода в крови, это жизненно важная функция в условиях пандемии. Также с их помощью можно снимать ЭКГ когда и где угодно. Таким образом, часы помогают вам контролировать не только свою повседневную жизнь, но и отслеживают состояние вашего здоровья.