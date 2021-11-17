Зарубежные инвесторы проявляют большой интерес к инвестированию в Азербайджан

В Баку при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) продолжается 25-й Международный бизнес-форум (IBF), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В нем участвуют 550 бизнесменов из 30 стран. Впервые мероприятие в Азербайджане объединило такое количество представителей сферы бизнеса. В рамках продолжающегося бизнес-форума председатель правления MÜSİAD Махмут Асмалы и глава отдела по дипломатическим связям структуры Осман Нури Онугорен стали гостями авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли".

Они рассказали о своих ожиданиях от форума, большом интересе, который проявляют к Азербайджану бизнесмены из различных стран, желании сотен бизнесменов инвестировать в Азербайджан, укреплении взаимных торговых связей и будущих целях.

Отметим, что форум организован в целях развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках форума IBF, основанного в 1995 году MÜSİAD и проводимого раз в год, организуются панельные обсуждения, презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия, обсуждаются перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиа-проект TURKIC.World.

Представляем вниманию видеоинтервью: