https://news.day.az/economy/1404914.html В Азербайджане госпошлины будут направлены в госбюджет
В Азербайджане госпошлины будут направлены в госбюджет
В Азербайджане собранные госпошлины будут направлены непосредственно в госбюджет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в предлагаемом изменении закона "О госпошлине", который обсудили на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Отметим, что согласно изменениям, отныне все госпошлины будут регулироваться законом в едином порядке. До этого госпошлины регулировались решениями Кабинета Министров.
Изменения в закон были приняты в первом чтении.
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